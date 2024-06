Über nicht ausreichende Lärmschutzmaßnahmen an der A9 (Pyhrnautobahn) klagen schon seit Längerem die Bürgerinnen und Bürger aus Rottenmann. Vizebürgermeister Klaus Baumschlager (SPÖ) startete nun einen neuen Versuch, die Asfinag davon zu überzeugen, den Lärmschutz zu verbessern. In einem Brief wandte er sich vergangene Woche an den Asfinag-Vorstand.