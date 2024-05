Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Selzthal am späten Mittwochabend: Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 23 Uhr in den Ortsteil Neulassing gerufen. Dort war aus vorerst unbekannter Ursache eine Mülltonne in Brand geraten. 16 Mann begaben sich mit zwei Fahrzeugen zum Ort des Geschehens, nach kurzer Zeit konnte der Brand gelöscht werden. Schon eine halbe Stunde nach der Alarmierung waren die Feuerwehrleute zurück im Rüsthaus und stellten die Einsatzbereitschaft wieder her.