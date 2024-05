So manchem Bierliebhaber, der heute in der Früh im Osten der Bezirkshauptstadt unterwegs war, dürfte das Herz ordentlich geblutet haben. Der Grund: Ein Lkw mit hunderten Bierkisten an Bord hatte gegen 7.30 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache den Großteil seiner Ladung verloren - das flüssige Gold landete im Kreisverkehr am Autobahnzubringer. Verletzt wurde niemand, Folge des Unfalls waren jedoch erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr Liezen-Stadt rückte aus. Unterstützt wurde sie bei den Aufräumarbeiten, die „einigen Kraftaufwand erforderten, mit Personal und Muskelkraft von der Freiwilligen Feuerwehr Pyhrn und der Straßenmeisterei Liezen“. Im Einsatz waren darüber hinaus ein Radlader, ein Kipp-Lkw und ein Stapler eines nahegelegenen Industriebetriebs.

Die Aufräumarbeiten dauerten rund zweieinhalb Stunden © FF Liezen-Stadt

Die zerbrochenen Bierflaschen wurden verladen und entsorgt. „Die restliche Ladung musste gesichert werden, danach konnte das beschädigte Sattelkraftfahrzeug unter Begleitung der Polizei die Unfallstelle verlassen“, berichtet die Feuerwehr.

Per Kehrmaschine wurde die Fahrbahn von den restlichen Glasscherben befreit, der betroffenen Straßenabschnitt konnte gegen 10 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.