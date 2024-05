Es gibt vermutlich nicht viele Frauen, die mit 33 Jahren so viele Dinge gleichzeitig machen wie Anna Pribil aus Gams bei Hieflau. Was sich durch die meisten ihrer Tätigkeiten zieht: der Klimaschutz. Als hauptberufliche Umweltpsychologin berät sie in dieser Sache. „Ich halte hauptsächlich Vorträge und mache Workshops mit größeren Gruppen“, sagt Pribil.