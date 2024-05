Über die Ungewissheit, ob die administrative Assistentin weiterhin angestellt werden kann, beklagt sich das Lehrpersonal inklusive der Direktorin der Mittelschule und der Volksschulen in Admont. Und zwar in einem Brief an Bürgermeister Christian Haider (ÖVP) und den Gemeinderat, der auch an verschiedene Landtagsabgeordnete geschickt wurde.