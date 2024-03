Das Vorjahr sei arbeitsintensiv gewesen, die Leistungen der AK Steiermark seien noch stärker als in den Jahren zuvor nachgefragt worden, so Direktor Johann Scheuch eingangs. Dem war nicht nur bundeslandweit, sondern auch im Bezirk so, berichtet Sabine Spreitz, die mit Jahresbeginn Petra Kupfner nach 20 Jahren als Außenstellenleiterin nachgefolgt war. In Liezen wurden beinahe 4.600 Rechtsauskünfte erteilt und 4,4 Millionen Euro für Mitglieder erwirkt . 2022 waren es 4.400 beziehungsweise 3,1 Millionen.