Mit einem Vorschlag für die Gesäusebahn ließ Lambert Schönleitner im Rahmen des Wahlkampfauftakts für die Landtagswahl am Freitag in Liezen aufhorchen. Dem grünen Spitzenkandidaten für die Obersteiermark schwebt eine von Leoben durchs Gesäuse bis nach Selzthal führende Panoramazugbahn vor. Vorbild dafür sind der Bernina und der Glacier Express in der Schweiz. „Wir sagen dazu Erzberg-Gesäuse-Express“, erklärt er.