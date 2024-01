2003 wurde in der Region um den Norden des Bezirks Leoben und den Osten des Bezirks Liezen das Xeismobil ins Leben gerufen, ein regionales Rufbussystem, das auch in diesem Gebiet den öffentlichen Verkehr sichern soll. Seitdem habe sich das Xeismobil zu einem Fixpunkt in der Region um die vier Gemeinden entwickelt. „Das Rufbus-System ist eine wichtige Stütze des öffentlichen Personennahverkehrs im Raum Eisenerz, Landl, Radmer und Wildalpen. Die Linien 920, 925, 922 und 923 verkehren viermal am Tag in beide Richtungen und bringen Einheimische und touristische Gäste zuverlässig und nachhaltig an ihr Ziel. Betrieben werden die Linien von lokalen Verkehrsunternehmen, die den effizienten und komfortablen Service sicherstellen“, erklärt man im zuständigen Verkehrsressort des Landes.