Dass die Polizei im Bezirk Liezen unter Personalnot leidet, ist längst kein Geheimnis mehr. Bei einem Besuch in der Bezirkshauptstadt im vergangenen Jahr kündigte Innenminister Gerhard Karner an, dass mehr Absolventen der Polizeischule in den Bezirk geschickt werden sollen. Vor dem dienstäglichen Besuch des Nacht-Riesentorlaufs in Schladming kamen der Minister, Landeshauptmann Christopher Drexler und Landespolizeidirektor Gerald Ortner zu einem Arbeitsgespräch in der Grazer Burg zusammen. Thema: die Fortsetzung der Polizei-Personaloffensive für die Steiermark - ins Leben gerufen, um Pensionierungen zu kompensieren und den zunehmenden Bedarf für Spezialisierungen, etwa den Kampf gegen die Cyber-Kriminalität, abzudecken.