Blutig endete ein Streit am Mittwochnachmittag in der Gemeinde Irdning-Donnersbachtal. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 13.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 40 Jahre alten Mann und seinen Eltern. „Im Zuge des Streits dürfte der 40-Jährige seinem Vater mit einem Küchenmesser mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben“, so die Ermittler. Die 68-jährige Mutter alarmierte die Einsatzkräfte.

Die Polizisten, die als erste am Tatort eintrafen, brachten den 66-Jährigen in Sicherheit. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde nach der Erstversorgung von der Crew eines Rettungshubschraubers ins LKH Rottenmann gebracht. „Dort wurde er operiert. Laut Auskunft der behandelnden Ärzte ist der Zustand des Mannes stabil“, lässt die Polizei wissen.

Der Sohn war in der Zwischenzeit ins Obergeschoß des Hauses geflüchtet - er wurde von Beamten des Einsatzkommandos Cobra festgenommen. Aufgrund seines psychischen Zustandes habe er vorerst nicht einvernommen werden können, heißt es.

Die weiteren Ermittlungen haben Beamte des Landeskriminalamtes Steiermark/Außenstelle Niklasdorf übernommen.