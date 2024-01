„T11 - Menschenrettung“ - so lautete zweimal innerhalb von 48 Stunden das Alarmstichwort für die Freiwillige Feuerwehr Niederöblarn. Beide Male waren es Forstunfälle, zu denen die Einsatzkräfte gerufen wurden, beide Male haben sie sich am Gritschenberg ereignet.

Der erste passierte am Montag - laut Alarmierung war eine Person unter einem Traktor eingeklemmt, berichtet die Feuerwehr. Am Ort des Geschehens angekommen, stellte sich heraus, dass das nicht der Fall war. Allerdings war ein Forstarbeiter im steilen Gelände abgerutscht und hatte sich dabei verletzt. Die Menschenretter der FF Niederöblarn bauten bis zum Eintreffen der Bergrettung ein Seilgeländer auf und leisteten Erste Hilfe. „Weil das Gelände so unzugänglich war, wurde entschieden, dass der Verletzte per Tau von der C14-Besatzung herausgeholt wird“, sagt Christian Grundner, Kommandant der FF Niederöblarn. Die Hubschrauber-Crew flog den Mann im Anschluss ins Spital.

© FF Niederöblarn

Am Mittwochnachmittag wurde ein Mann bei Forstarbeiten von einem morschen Baumstamm am Kopf getroffen. Nach der Erstversorgung wurde er von der Besatzung des C99 ins Krankenhaus gebracht, heißt es seitens der Bergrettung Stainach, die in beiden Fällen zur Unterstützung gerufen worden war.