Die Weihnachtsferien sind vorbei - und haben bei den Touristikern zufriedene Gesichter hinterlassen. „Es war nicht nur Weihnachten, der Dezember war generell sehr gut“, berichtet Mathias Schattleitner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein. „Von der Inflation oder einer Krise haben wir wenig gemerkt. Die Gäste waren da und haben konsumiert“, sagt er. Traditionell sind Deutsche und Österreicher in den Weihnachtsferien in der Region stark vertreten. Immer mehr kommen auch Gäste aus dem zentral- und osteuropäischen Raum, erklärt der Touristiker.

Nach den Ferien geht die Auslastung wieder zurück. Das klassische Jännerloch gebe es noch, allerdings sei es nicht mehr so auffällig wie in vergangenen Zeiten. „Grund sind die internationalen Gäste“, sagt Schattleitner. Im Jänner seien vor allem die Wochenenden gut ausgelastet.

„Jännerloch gut ausgefüllt“

Man spüre schon, dass „im Jänner keine Ferien sind. Aber mit der Eröffnung der Kulturhauptstadt, diversen Skirennen und der WM am Kulm füllen wir das Jännerloch gut aus“, sagt Pamela Binder, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Ausseerland-Salzkammergut. Und auch rückblickend gibt es Grund zur Freude: „Wir haben in den Ferien einen großen Zuspruch der Gäste erfahren“ - sowohl bei Urlaubern, als auch bei Tagesbesuchern. Ein Grund dafür sei die Preisgestaltung bei den Skikarten. „Wir haben einen Tageskartenpreis von 53 Euro, sind günstiger als die Skigebiete rundherum - die Gäste schätzen das sehr“, erklärt Binder.

Die Semesterferien sind in beiden Regionen sehr gut gebucht. Bis Mitte März sind es dann wieder die Wochenenden, die mit einer guten Auslastung aufwarten können, berichtet Schattleitner. Der frühe Ostertermin - der Ostersonntag fällt auf den 31. März - „ist aufgrund der besseren Nachfrage für uns vorteilhafter. Der Winter hat das Zeug, ein sehr guter zu werden“, so der Schladminger Cheftouristiker.

Planai auf Vor-Corona-Nivau

Eine positive Zwischenbilanz können unter anderem auch die Planai-Hochwurzen-Bahnen ziehen. Mit dem Ski Opening und den winterlichen Bedingungen habe man bereits in der Vorsaison auf sehr gute Besucherzahlen blicken dürfen, heißt es. Die Weihnachtsferien haben dazu geführt, dass „nun sogar das Vor-Corona-Niveau erreicht worden ist“. Und nicht nur auf der Skipiste tummeln sich die Wintersportler: „Auf der Rodelbahn auf der Hochwurzen haben wir in den Ferien täglich rund 1500 Fahrten gehabt“, freut sich Planai-Chef Georg Bliem. Auch die Bergfahrten auf den Dachstein, die wegen der Umbauarbeiten an der Bergstation in den Ferien limitiert waren, waren jeden Tag ausgebucht.

Das Ski Opening Anfang Dezember trug seinen Teil zu den guten Besucherzahlen in der Vorsaison bei © Harald Steiner

Bis zum Vor-Corona-Niveau dauere es auf der Kaiserau „noch ein bisschen“, wie Geschäftsführer Mario Brandmüller berichtet. Heuer hatte man besonderes Pech, hat ein Motorschaden doch den Tellerlift eineinhalb Wochen lahmgelegt. „Am Montag ist der neue geholt worden, in der Nacht auf Dienstag wird er eingebaut“, erklärt Brandmüller. Beschwerden habe es von den Gästen zwar keine gegeben, „man hat aber die Enttäuschung gemerkt“.

Alles in allem sei er dennoch sehr zufrieden, sagt der Geschäftsführer. Der Saisonkarten-Vorverkauf sei einer der besten überhaupt gewesen, und auch für die Semesterferien verzeichne man schon zahlreiche Anmeldungen. „Die Saison wird gut verlaufen, ich kann jetzt schon ein positives Stricherl machen.“