Sie kommen einmal pro Woche für drei Stunden und greifen jungen Eltern unterstützend unter die Arme: die „Startfeen“ der Caritas. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen helfen, „Anfangsschwierigkeiten mit einem ersten Kind oder die ersten Monate mit einem weiteren Baby zu meistern“, heißt es. In anderen steirischen Regionen wird das Angebot bereits sehr gut angenommen, nun möchte die Caritas es auch im Bezirk Liezen etablieren. Deshalb werden Freiwillige gesucht, die als Startfeen junge Familien begleiten möchten.

„Wer gerne einen Teil der eigenen freien Zeit mit Kindern und einer Familie verbringt, offen auf andere Menschen zugeht und Wertschätzung, Hilfsbereitschaft sowie Geduld mitbringt, ist als Startfee bestens geeignet“, lässt die Caritas wissen. Für Interessierte gibt es eine Einschulung, die fünf Module umfasst. Darüber hinaus werden eine professionelle Begleitung, regelmäßige Austauschtreffen und Weiterbildungen geboten.

Ausbildung in Irdning

Die Ausbildung zur Startfee findet in Irdning statt und beginnt am Freitag, 26. Jänner. Im Pfarrsaal widmet man sich von 9 bis 16 Uhr den ersten beiden Modulen: „Freiwilligenarbeit und Rolle in der Familie“ sowie „Vorbereitungen auf den Einsatz in einer Familie und Organisatorisches“. Am 2. Februar stehen ebenfalls von 9 bis 16 Uhr im Pfarrsaal die Module „Entwicklung, Bindung und Verhalten“ und „Alles rund ums Baby“ auf dem Programm. Modul 5 ist ein Kurs, der sich der Ersten Hilfe bei Säuglingen und Kleinkindern widmet - er findet am 9. Februar von 9 bis 16 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum Finkenhof statt.

Ansprechpartnerin für Interessierte ist die Caritas-Regionalkoordinatorin Tamara Kaltenegger (Tel. 0676 880 15 70 69, tamara.kaltenegger@caritas-steiermark.at).