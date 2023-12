Es ist weiterhin mehr als umstritten, das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg. Auf der Seite der Gegner ganz vorne: die Bürgerinitiative BISS. Im März lässt sie damit aufhorchen, dass ihren Berechnungen zufolge der Bau des Spitals samt Begleitprojekten „auf 520 bis 831 Millionen Euro belaufe“. Und die kolportierten 261 Millionen Euro nicht halten würden. Die FPÖ konfrontiert die Landesregierung damit in Form einer dringlichen Anfrage, die Grünen und die KPÖ fordern ebenfalls, beim Leitspital „die Notbremse zu ziehen“. Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß erklärt, die in den Raum gestellten Kosten würden keine seriösen Kalkulationen entspringen, „sondern der Spekulation jener Kräfte, die das Projekt sowie ablehnen“. Im Juni tritt sie Gerüchten entgegen, die besagen, dass das Spital nicht gebaut wird. „Es kommt sicher“, im zweiten Halbjahr 2024 werde zu bauen begonnen.

Keine Kostenexplosion, aber 70 Millionen Euro mehr

Ende Juli heißt es, die befürchtete Kostenexplosion trete nicht ein, der Bau werde sich aber um 70 Millionen Euro verteuern - und nun 334 Millionen Euro kosten. Dafür gebe es mehr Leistungen und Energieautarkie. Kurz darauf wird bekannt, dass sich aufgrund der Tatsache, dass die Energieversorgung mit Erdwärme statt mit Gas geführt wird, die Bauzeit um neun Monate verlängert und das Leitspital erst im Sommer 2028 fertig sein wird.

Das Grundstück in der Gemeinde Stainach-Pürgg, auf dem das Leitspital errichtet werden soll © Kages/locustmedia/ch. Scharl

Im September wird auf dem Grundstück, auf dem das Krankenhaus errichtet werden soll, wieder gegraben. Der Grund: Ein frühmittelalterliches Gräberfeld, das vor zwei Jahrzehnten östlich des Bauplatzes gefunden worden ist. Mittels der Grabungen soll geprüft werden, ob hier Gräber oder Denkmäler vorhanden sind.

Laut BISS Wasserversorgung und Sichtzone als Probleme

Vertreter der Bürgerinitiative BISS und Oppositionsparteien treffen sich im November zu einer kritischen Diskussion um das Leitspital. Und orten ein Problem bei der Wasserversorgung. Es brauche neue Behälter und Quellen, die Mehrkosten befürchten lassen. Der vorhandene Behälter werde ausgebaut, eine zusätzliche Leitung gelegt. Das Verfahren sei von Vornherein klar gewesen, Mehrkosten gebe es keine, entgegnet Roland Raninger, Bürgermeister von Stainach-Pürgg.

Mitte Dezember sieht BISS dann ein neues Hindernis für das Leitspital: Das Zentralkrankenhaus würde in die Sichtzone um die benachbarte Kirche hineinragen. Land, Kages und Architekten beruhigen: Das könne derzeit noch gar nicht festgestellt werden.

Das Gesundheitszentrum Admont übernommen

Drei Allgemeinmediziner waren für das Gesundheitszentrum Admont vorgesehen, zwei - ein Ehepaar - sind es schließlich bekanntermaßen geworden. Anfang des Jahres wird bekannt, dass die Ärztin kündigt und nur mehr bis 31. März ordiniert. Die Arbeitsbelastung sei zu hoch geworden, damit wird der Schritt begründet. Weil schließlich auch ihr Ehemann das Handtuch wirft und es für die ausgeschriebenen Stellen keine Bewerbung gibt, übernimmt mit 11. April das Team des Liezener Gesundheitszentrums die Versorgung in Admont, die drei pensionierten Ärzte Hermann Thelesklaf, Jörg Schweiger und Friedrich Drobesch helfen ebenfalls aus.

Im Oktober nimmt das neue Team die Arbeit in Admont auf © Andreas Zechner Fotografie

Im Juni gibt es dann gute Nachrichten: Das Evangelische Diakoniewerk Gallneukirchen, das auch das Schladminger Krankenhaus betreibt, zeichnet ab Herbst für das Gesundheitszentrum verantwortlich. Am 3. Oktober ist es soweit, ein breit aufgestelltes Team nimmt seinen Dienst in Admont auf.

Im November lassen vier Ärzte aus dem Ennstal Kritik an den Primärversorgungseinheiten (PVE) wie dem Gesundheitszentrum Admont laut werden. Sie orten, dass in Gesundheitszentren überproportional viel Geld gesteckt werde, andere Versorgungsformen „stiefmütterlich behandelt werden“. PVE-Admont-Geschäftsführer Hannes Stickler hält dagegen.

Was den Bezirk Liezen 2023 sonst noch bewegte

Hubschrauber übergeben

Am 3. März übergibt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in Aigen im Ennstal den zweiten Mehrzweckhubschrauber Leonardo AW169 Lion an die Luftstreitkräfte.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei der Übergabe in Aigen © Christian Huemer

Vizebürgermeister hinausgeschmissen

Der lange schwelende Konflikt zwischen Schladmings Bürgermeister Hermann Trinker und Vize Hans-Moritz Pott gipfelt im Juli darin, dass Trinker seinen Parteikollegen aus dem Amt befördern lässt. Nach der Sommerpause geht die Schlammschlacht weiter: Pott fordert Trinker in einem offenen Brief zum Rücktritt auf.

Hermann Trinker und Hans-Moritz Pott © KLZ / Martin Huber

Bad Ausseer wollen ihr Kennzeichen zurück

Als 2011 die Expositur in Bad Aussee geschlossen wird, ist das auch das Ende für das BA-Kennzeichen. Im September nehmen die Ausseer den Kampf um ihr Taferl wieder auf, werden beim Land vorstellig und starten eine Petition. Aus dem Ministerium in Wien kommen rasch positive Signale, in weiterer Folge aber schieben die beiden Stellen den Ball hin und her.

Bad Aussee kämpfen um ihr Taferl © Christian Huemer

Ehemaliger AWV-Liezen-Chef verurteilt

Nach vier Verhandlungstagen fällt das Urteil: Weil er sich 2000 Überstunden unrechtmäßig auszahlen lassen wollte, wird im September der Ex-Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsverbandes Liezen verurteilt – zu einer unbedingten Geldstrafe in der Höhe von 1800 Euro und einer bedingten Haftstrafe von sechs Monaten. Sein Verteidiger hat beim Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt, das Schriftstück dazu umfasst 300 Seiten.

Verhandlung gegen ehemaligen Geschäftsführer des AWV Liezen im Landesgericht Leoben © Veronika Höflehner

Wirbel um Bauprojekte

Am Sonnenhang in Schladming sollte leistbares Wohnen für Jungfamilien geboten werden, im Sommer springen verärgerte Interessenten ab, nachdem der Quadratmeterpreis – 590 Euro - bekanntgegeben wird. In Haus stoppt der Bürgermeister im Herbst den Bau eines Hotels, weil die erlaubte Größe „bei Weitem überschritten“ wurde.

Am Sonnenhang in Schladming sollen auf einem Grundstück der Bürgerschaft Schladming 20 Einfamilienhäuser für Einheimische entstehen © Martin Huber

Schuldscheine aufgetaucht

In der Ramsau tauchen zwei Schuldscheine aus der WM-Zeit auf, von denen bisher niemand etwas gewusst hat. Das Land beharrt darauf, dass beide Darlehen - mit Zinsen auf 2,3 Millionen Euro angewachsen - ins Budget aufgenommen werden. Die Gemeinde weigert sich, fehlen doch die dazugehörigen Beschlüsse. Sie erwägt eine Feststellungsklage.

24 Jahre nach der Nordischen Weltmeisterschaft in der Ramsau sind über zwei Millionen Euro Schulden aufgetaucht © Daniel Raunig

Klagen abgewiesen, Forderung an Feuerwehr

Die Teilnahme an der landesweiten Generalversammlung des steirischen Blasmusikverbandes 2019 nimmt ein gerichtliches Nachspiel für rund 60 Musikanten, die sich in Bad Aussee den falschen Parkplatz aussuchten. Im Dezember werden alle Besitzstörungsklagen abgewiesen. Dafür fordern Parkplatzbesitzer nun 121.000 Euro von der Feuerwehr Reitern, deren Mitglieder als Parkplatzeinweiser fungierten.

Heute steht ein Hinweisschild am Kammerhofparkplatz, auch bekannt als „Schottergrube“ © Christian Huemer

Die Posten sind unterbesetzt

31 Polizeibeamte fehlen auf den 13 Dienststellen im Bezirk, nur in Haus im Ennstal sind alle Planstellen besetzt. Innenminister Gerhard Karner kündigt bei Besuch im April an, dass mehr Polizeischul-Absolventen in den Bezirk geschickt werden.