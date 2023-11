Die Suche nach jenem Grazer, der seit der Vorwoche im Grimminggebiet vermisst wird, ist am Mittwoch fortgesetzt worden. „Teams unserer Lawinen- und Suchhundestaffel haben Aufstiegsrouten auf den Grimming abgesucht. Leider ohne Erfolg“, berichtet Enrico Radaelli, Sprecher der Bergrettung Steiermark zu Mittag. Der Berg präsentierte sich bis in die frühen Nachmittagsstunden wolkenverhangen, ob Suchflüge per Polizeihubschrauber samt Recco-Sar-System möglich sind, war vorerst noch ungewiss.