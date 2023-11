Den illegalen Bau eines Chaletdorfs vermuten Anrainer in Landl. Im Vorjahr gab es Pläne, dort ein solches zu errichten. Das Land Steiermark stimmte aber der Änderung des Flächenwidmungsplans nicht zu. Nun sorgt seit einigen Wochen eine Baustelle in diesem Bereich für Unruhe. „Jetzt hat er es doch durchgebracht“, sagt ein Anrainer, der anonym bleiben möchte. „Und wenn es gebaut ist, ist es gebaut. Dann zahlen sie halt Strafe. Aber die Aussicht in die Berge wurde verkauft.“