Folgenschwerer Unfall am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Bezirkshauptstadt Liezen: Nach ersten Angaben der Polizei dürfte eine ältere Person von einem Lkw überfahren worden sein. Für die Person kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch am Unfallort.

Weitere Informationen folgen.