Er überlebte nur durch einen Zufall das Grubenunglück in Lassing: der Liezener Roland Steiner. Obwohl er mittlerweile in einer ganz anderen Branche ist, bleibt der Bergmann „immer noch ein Teil“ von ihm. Er ist Obmann des Lassinger Knappenvereins. Und in dieser Funktion hat er eine Chronik erstellt. Autor ist der Rottenmanner Stadtchronist Karl Weiß. Am Samstag wird das 132-seitige Buch um 17 Uhr in der Volksschule Lassing vorgestellt.