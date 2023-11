„Bistrobox“ expandiert mit Standort in Gröbming

Die Tankstelle an der B 320 ist der elfte Standort des oberösterreichischen Unternehmens. Und: 40-Jahr-Jubiläum der Malerei Pichler in Bad Mitterndorf. Hier in der „Business-Szene“ lesen Sie, was sich in der Wirtschaftswelt im Bezirk Liezen tut.