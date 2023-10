Altenmarkt bei Sankt Gallen scheidet mit Jahresende aus dem Tourismusverband Gesäuse aus. Die Gemeinde wurde vom Land als Nicht-Tourismus-Gemeinde eingestuft und fliegt somit automatisch aus dem Tourismusverband – außer, der Gemeinderat beschließt etwas Gegenteiliges. Das war in den vergangenen Jahren zwar der Fall, wird heuer aber nicht passieren, kündigt Bürgermeister Hannes Andrä (SPÖ) an.

„Wir haben unsere Betriebe gefragt“, sagt er. Schließlich müssten diese die Interessentenbeiträge zahlen. Ist die Gemeinde nicht mehr Teil eines Tourismusverbandes, fällt das weg. „Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass Tourismusbetriebe keine Förderungen mehr bekommen, wenn sie investieren“, heißt es aus dem Büro von ÖVP-Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.

Drei Gemeinden im Bezirk nicht dabei

„Wenn man Tourismus in der Gemeinde hat, ist der Verband gut, er ist ja auch sehr werbewirksam. Aber wir haben fast nichts. Man ist halt dabei, aber profitiert nicht davon“, sagt Andrä. In Altenmarkt gibt es ihm zufolge nur einen einzigen Beherbergungsbetrieb. „Dort kann man gut mit der Entscheidung leben. Was sie sonst an Beiträgen gezahlt hätten, investieren sie in Zukunft in Eigenwerbung. Das ist ein Kleinbetrieb mit wenigen Zimmern. Da braucht man nicht viel Werbung, um ausgebucht zu sein.“

Den Tourismusverband verlassen kann man aber nur, wenn man vom Land als Nicht-Tourismus-Gemeinde eingestuft wird. Alle sieben Jahre wird das anhand von verschiedenen Maßzahlen geprüft, so sieht es das Gesetz vor. Steiermarkweit gibt es rund 50 solcher Nicht-Tourismus-Gemeinden, heißt es aus dem Büro der Landesrätin. Aus dem Bezirk Liezen trifft das neben Altenmarkt auch auf Trieben und Selzthal zu. In Trieben strebt man nicht an, freiwillig dem TVB beizutreten, sagt Bürgermeister Helmut Schöttl (SPÖ). Selzthals Ortschef Johann Mitterhauser war für eine Auskunft nicht erreichbar.

Dürfen Tourismusverbände bald Infrastruktur finanzieren?

Auch ein Grund für die Entscheidung in Altenmarkt war, dass Tourismusverbände keine Infrastruktur finanzieren dürfen. Diesbezüglich könnte sich bald etwas ändern. Derzeit laufen Gespräche, verrät man im Büro der Landesrätin. Genau kann man es aber noch nicht sagen. Zuversichtlich zeigt sich aber Jacqueline Egger, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Gesäuse. „Wobei das nichts daran ändert, mit wie viel Budget der Verband ausgestattet ist.“ In Schladming rechnet man schon länger mit einer Gesetzesnovelle, deshalb beschloss der Tourismusverband eine Erhöhung der Interessentenbeiträge für zukünftige Investitionen in Infrastruktur.

Egger bedauert den Schritt Altenmarkts „sehr“. Finanziell ist er für den Tourismusverband nicht spürbar, obwohl die Tourismusinteressentenbeiträge eine wesentliche Einnahmequelle der Verbände sind. „Aber es tut uns insgesamt wahnsinnig leid, weil ich glaube, dass Altenmarkt schon sehr profitieren könnte.“ Man respektiere die Entscheidung, aber: „Das ist ja nicht in Stein gemeißelt.“

Altenmarkt ist vor einigen Jahren schon einmal aus dem Tourismusverband ausgetreten und nach etwa einem Jahr wieder beigetreten. Bürgermeister Andrä könnte sich vorstellen, dass das wieder passieren könnte – und zwar, wenn die Tourismusverbände etwas zur Infrastruktur beisteuern dürfen.