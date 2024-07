Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was tut sich im Bezirk Liezen?

Hier liefern wir unseren Lesern Neuigkeiten von Ramsau am Dachstein bis Wildalpen, von Bad Aussee bis Donnersbachwald. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region.

30. Juli: Beachvolleyballevent der Extraklasse in Schladming

Am Samstag fand in Schladming die dritte Auflage des Ennstal Beachmasters statt © KK

Vergangenen Samstag war es wieder so weit: Auf der Beachvolleyballanlage des Erlebnisbades Schladmings fand die dritte Auflage des Ennstal Beachmasters statt. Wie 2023 lag auch dieses Jahr die organisatorische Verantwortung in den Händen von Marc und Sven Mlinaritsch sowie Lisa Rettenbacher von der Volleyballsektion des ATV Schladming.

16 Herren-Zweierteams und zwölf Mixed-Dreierteams mit mindestens einer Spielerin standen sich in packenden Duellen gegenüber und ermittelten die Beachmaster. Welch große Beliebtheit das Turnier genießt, sah man unter anderem daran, dass die Teilnehmer aus sechs Bundesländern kamen. Während des gesamten Turniers sorgten unter anderem ein DJ und ein Moderator für beste Stimmung. Auch für das kulinarische Wohl der Sportler und Fans war bestens gesorgt.

Die Sieger des diesjährigen Ennstal Beachmasters: Bei den Herren setzten sich David Kiss und Haidari Zabiullah durch, im Mixed-Bewerb triumphierte das Team Ibertsberger, Schaireiter, Leikermoser und Grömer. Die Siegerehrung ging in der Hohenhaus Tenne über die Bühne, wo im Anschluss selbstverständlich auch noch ausgiebig gefeiert wurde.

30. Juli: Erstes „Gaudi-Dirndlspringen“ in St. Martin am Grimming

Am Mittwoch geht im Schwimmbad in St. Martin am Grimming das erste „Gaudi-Dirndlspringen“ über die Bühne © KK

Bis zu 33 Grad sind für Mittwoch, den 31. Juli im Ennstal prognostiziert, beste Bedingungen also für das erste „Gaudi-Dirndlspringen“ im Schwimmbad St. Martin am Grimming mit Start um 19 Uhr. Zwar „droht“ Petrus in der westlichen Obersteiermark auch mit möglichen nachmittäglichen oder abendlichen Wärmegewittern, wovon sich die Teilnehmer aber sicher nicht vom Sprung ins kühle Nass abhalten lassen werden. Apropos Teilnehmer: Mitmachen kann jeder – ob Frau oder Mann, jung oder alt, hauptsächlich in ein fesches Dirndl gewandet.

In die Wertung mit ein fließt übrigens auch ein „Dirndlspringer-Song“, denn jeder vor dem Sprung zum Besten geben muss. Antreten kann man in zwei Kategorien, und zwar als Einzelspringer oder in der Gruppe, beispielsweise Vereine oder Firmen. Für die größte Gruppe gibt es einen Gutschein für Speis und Trank. Das Schwimmbadteam und das Kulturreferat der Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer, die an diesem Tag freien Eintritt genießen! Für die musikalische Unterhaltung sorgt die neue Gruppe „Starthilfe Musi“.

Die neue Gruppe „Starthilfe Musi“ sorgt für die Unterhaltung © KK

30. Juli: Auch Wetzlar würdigte die Städtepartnerschaft mit Schladming

Eingebettet in die Mid Europe wurde bereits Mitte Juli in Schladming der 50-jährige Bestand der Städtepartnerschaft zwischen Schladming und Wetzlar gefeiert. Am Wochenende nahm nun die Goethestadt das dortige traditionelle Weinfest zum Anlass, um das Jubiläum zu feiern. Mit dabei: die Stadtkapelle Schladming unter Kapellmeister Hannes Moser und Obfrau Veronika Fabian. Auch Vertreter der Stadtgemeinde Schladming, allen voran Bürgermeister Hermann Trinker, traten die Reise nach Hessen an, außerdem Vertreter zahlreicher befreundeter Vereine, etwa des Kameradschaftsbunds oder der Naturfreunde.

Schladming überbrachte Wetzlar als Geschenk für die Stadtbibliothek ein Bücherregal, gefüllt mit unter anderem Literatur von regionalen und österreichischen Autoren, etwa Paula Grogger und Peter Rosegger. Viel Freude bereitete den Festgästen und schließlich auch den zahlreichen Besuchern des Weinfests die Stadtkapelle Schladming mit ihren flotten Märschen und Musikdarbietungen. Diese genossen auch die Abordnungen aus Colchester, Berlin-Neukölln und Ilmenau, die ebenso seit Jahrzehnten Partnerstädte von Wetzlar sind.

Die Abordnung aus Schladming rund um Bürgermeister Hermann Trinker bei der Übergabe des Bücherregals an die Stadtbibliothek Wetzlar © KK

29. Juli: Testspiel in Irdning: Hasenhüttl fordert Fabregas

Rund drei bzw. zwei Wochen bevor in Deutschlands und Italiens höchster Spielklasse der Start in die neue Saison erfolgt, duellieren sich am Samstag, dem 3. August, um 16.30 Uhr in der Riesneralm-Arena des ATV Irdning der VfL Wolfsburg und Como 1907. Der Eintritt beträgt 12 beziehungsweise ermäßigt 9 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre ist der Eintritt frei. Der Einlass erfolgt eine Stunde vor Spielbeginn.

Wem das heimische Publikum wohl eher die Daumen drückt? Schwer zu sagen, haben doch beide Mannschaften Österreicher in ihren Reihen. Beim deutschen Bundesligisten steht Ralph Hasenhüttl als Trainer an der Seitenlinie und kann unter anderem auf ÖFB-Kicker Patrick Wimmer zurückgreifen. Aber auch die von Ex-Barcelona- und -Premier-League-Star Cesc Fabregas gecoachten Italiener setzen mit Matthias Braunöder auf einen österreichischen Legionär.

29. Juli: Der Bezirk rüstet in puncto Entstehungsbrandbekämpfung auf

Das Feuerwehrwesen im Bezirk setzt nicht nur auf effektive Brandbekämpfung, sondern auch auf präventive Maßnahmen. Brände sollen am besten bereits im Keim erstickt und so die Sicherheit der Bevölkerung erhöht werden. Mit dem Ausbau eines weiteren – dritten – Anhängers, mit dem das richtige Vorgehen bei der Bekämpfung von Entstehungsbränden demonstriert werden kann, rüstet man im Bereichsfeuerwehrverband nun auf.

Der in Gröbming stationierte Anhänger ermöglicht es dem aktivitätenreichsten Feuerwehrbezirk der Steiermark, bei diesem Thema noch effektiver in Aufklärung, Bewusstseinsbildung und Prävention zu agieren. Die Entstehungsbrandbekämpfung ist ein integraler Bestandteil der Feuerwehrausbildung in der Steiermark. Über 30 speziell ausgebildete Bereichsausbildner stehen im Bezirk Liezen zur Verfügung, um Bürgerinnen und Bürger für die Gefahren des Feuers zu sensibilisieren und ihnen das nötige Wissen für den Ernstfall zu vermitteln.

„Unser Ziel ist, dass jeder weiß, wie man sich im Brandfall richtig verhält und was dazu beitragen kann, Schlimmeres zu verhindern“, erklärt Entstehungsbrandbekämpfungs-Bereichsbeauftragter Christian Hollinger. Besonders in der sommerlichen Grillzeit warnt die Feuerwehr vor den Gefahren unachtsamen Verhaltens. Etwa 700 Österreicher landen aufgrund von Grillunfällen jährlich im Krankenhaus.

V. l.: Markus Zeiler und Christian Hollinger, Entstehungsbrandbekämpfungs-Ausbildner bzw. -Bereichsbeauftragter, mit dem Anhänger am neuen Standort Gröbming © BfV Liezen/OBI Hollinger

26. Juli: Erlös aus Kunstauktion an Kinderhospiz übergeben

Eine Kunstauktion zugunsten des Kinderhospizes Sterntalerhof hat die Volksschule Haus im Ennstal kurz vor Schulschluss initiiert. Schülerinnen und Schüler haben dafür das ganze Schuljahr an ihren Kunstwerken gearbeitet, schließlich wurde abgestimmt, welche Bilder unter den Hammer kommen. Am Ende des Abends durften sich die jungen Künstler und die Schulverantwortlichen über die stolze Summe von 2200 Euro freuen. Direktorin Judith Albrecht-Trinker hat sich kürzlich auf den Weg nach Loipersdorf-Kitzladen gemacht und die Spende persönlich übergeben.

2200 Euro kamen am Abend der Auktion zusammen © KK

Der Sterntalerhof wird durch Spenden finanziert, schwerkranken Kindern und ihren Eltern werden dort unterschiedliche Therapien und die Möglichkeit, unbeschwerte Tage zu erleben, geboten. „Im neu errichteten Sternenhaus können Kinder ihre letzten Tage in eigens dafür eingerichteten Wohneinheiten verbringen. Des Weiteren wird gerade die Sterntaler-Akademie gebaut, in der sich Interessierte im Bereich Trauerbegleitung weiterbilden können“, berichtet die Direktorin. Und ergänzt: „Für diesen Zweck kommen die Einnahmen aus der Kunstauktion sehr gelegen. Ein herzliches Dankeschön gilt den Schülern, die ihre Werke für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt und den Besuchern, die so tief in die Tasche gegriffen haben.“

Direktorin Judith Albrecht-Trinker (links) bei der Spendenübergabe © KK

26. Juli: Jägerinnen auf den Spuren der Heilkräuter

Unter fachkundiger Führung haben sich Liezens Jägerinnen unlängst auf eine botanische Wanderung begeben. Freilandbotaniker Thomas Vasold und Marianne Skacel, Nationalpark-Rangerin und Heilkräuter-Coach, teilten im Rahmen des dreistündigen Streifzugs ihr Wissen rund um die Welt der Kräuter mit den Waidfrauen.

Ein kurzer Zwischenstopp wurde beim Almmuseum Ardning eingelegt, wo es einiges über dessen Geschichte zu erfahren gab. Kulinarisch verwöhnt wurden die Teilnehmerinnen schließlich bei der Ardningalm-Hütte - dort ließen sie den Nachmittag gemütlich ausklingen.

Gemeinsam mit Thomas Vasold und Marianne Skacel begaben sich die Jägerinnen auf Wanderschaft © KK

26. Juli: Tipps und Tricks rund um Kochkiste und gesunde Ernährung

Praktische Tipps für gesundes, zeitsparendes Kochen haben sich zahlreiche Interessierte kürzlich am Feuerlehof in Aigen im Ennstal geholt. Köchin Agnes Lemmerer und Ernährungswissenschaftlerin Simone Feuerle-Steindacher führten die Teilnehmer des Workshops „Kochkiste und gesunde Ernährung“ in die Kunst des Kochens mit der Kochkiste ein. Dabei handelt es sich um eine energiesparende Methode, bei der Speisen nach kurzer Aufkochzeit in einem isolierten Behälter weitergaren. Das ermöglicht nicht nur eine schonende Zubereitung der Lebensmittel, sondern spart auch Energie und Zeit. „Die Kochkiste ist eine wunderbare Möglichkeit, um mit minimalem Energieaufwand köstliche und gesunde Mahlzeiten zuzubereiten. Sie verbindet Tradition mit Nachhaltigkeit und ist eine echte Bereicherung für jede Küche“, erklärte Agnes Lemmerer.

Simone Feuerle-Steindacher und Agnes Lemmerer © KK

Teil zwei des Workshops widmete sich proteinreicher Ernährung. Verschiedene pflanzliche und tierische Proteinquellen wurden dabei ebenso vorgestellt wie unterschiedliche Rezepte.

„Die Kombination von der Methode Kochkiste, dem Wissensinput von Simone Feuerle-Steindacher und der gemeinsamen Verkostung haben dafür gesorgt, dass jeder einzelne Sinn angesprochen und so das Gelernte gefestigt wurde“, zeigte sich die Organisatorin Birgit Geieregger erfreut über die vielen positiven Rückmeldungen der Teilnehmer.

Der Workshop wurde im Rahmen des Sommerprogramms der Gesundheitsregion Grimmingland abgehalten. Informationen zu den noch folgenden Kursen gibt es online unter www.landentwicklung-steiermark.at/gesundheitsregion-grimmingland.

Die begeisterten Teilnehmer des Workshops, der am Feuerlehof abgehalten worden ist © KK

26. Juli: Deutsche Starköchin machte Station in Admont

Der Gasthof Kamper in Admont war in dieser Woche Ziel von Sterneköchin und Kochbuchautorin Cornelia Poletto. Die Deutsche war bereits zum zweiten Mal auf Initiative der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH (STG) zu Gast in der Steiermark. Zwei ihrer Podcast-Folgen hatten im vergangenen Herbst den südlichen Teil des Landes zum Thema, jetzt hat es Poletto in den Norden gezogen.

Verkostet, gekocht, fotografiert und interviewt wird aber nicht nur in Admont, sondern auch in den Erlebnisregionen Schladming-Dachstein, Ausseerland-Salzkammergut und Murtal. Auch hier entstehen zwei Folgen des Podcasts „Iss was, Hase?!“, die am 4. und 18. August auf Sendung gehen.

„Ich hatte im Herbst angekündigt, dass ich wiederkommen werde, weil ich von der südlichen Steiermark wirklich beeindruckt war. Und der Norden hat mich mindestens ebenso überzeugt. Das Beste, da wie dort: die unglaubliche Fülle an Köstlichkeiten aus dem eigenen Land als Grundlage und der kreative Umgang damit“, schwärmte Poletto.

STG-Chef Michael Feiertag, Starköchin Cornelia Poletto, Küchenchef Albert Bacher und Moderator Denis Wilms © STG / Elisabeth Perl

26. Juli: Zwölf Freiwillige halfen beim Schwenden auf der Winteralm

Freiwillige zu motivieren, einen Beitrag zum Erhalt der einzigartigen Almflächen zu leisten, ist die Intention, die hinter dem „Tag der steirischen Almen“ steckt. Zum zehnten Mal wurde der Tag heuer begangen - ein Schauplatz war dabei auch die Winteralm im Schwabeltal in der Gemeinde Landl.

Zwölf Freiwillige haben sich dort unlängst eingefunden, um zu Schwenden - sprich, kleine Bäume, Gebüsche und Zwergsträucher abzuschneiden. „Im Gegensatz zur Rodung bleiben beim Schwenden das Wurzelwerk und die Baumstümpfe auf der Fläche, wodurch die Vegetation und der Lebensraum in ihrer natürlichen Form erhalten werden“, heißt es. Und: Durch das Schwenden werde die Biodiversität gefördert und die Almflächen bleiben für die folgenden Generationen bewahrt.

Ein Teil jener Freiwilligen, die beim Schwenden auf der Winteralm Hand angelegt haben © NUP Eisenwurzen

Die Aktion auf der Winteralm, bei der alle Teilnehmer großen Einsatz zeigten, ist Teil des Projekts „Aufladung Biotopverbund Steirische Eisenwurzen“ und trägt zur „Vernetzung und Erhaltung wertvoller Biotope in der Region Eisenwurzen bei“, so die Verantwortlichen.