In der Kleine-Zeitung Serie "Damals in der Steiermark" tauchen Historikerin Alexandra Kofler und Buchautor und Geschichte-Fan Robert Preis alternierend in die Geschichte der Steiermark ein.

Ihre Geschichten aus der Geschichte finden Sie gesammelt hier auf dieser Seite oder ganz neu im Buch "Damals in der Steiermark – Zeitreise in die Vergangenheit. Neue Geschichten aus der Serie der Kleinen Zeitung", erschienen in der Edition Kleine Zeitung.