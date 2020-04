Neue steirische Daten Covid: So steht es um die Pflegeheime

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Für einen schnellen Blick auf die Lage in steirischen Pflegeheime wurde eine neue Datenbank angelegt. Erste Zwischenbilanz liegt vor. Von rund 6800 Bewohnern waren zuletzt 39 an Covid erkrankt.

Gang eines Spitals © upixa - stock.adobe.com

In der Datenbank sollen alle Infizierten (Mitarbeiter, Bewohner) erfasst werden, was bisher aufgrund unterschiedlicher Wohnorte etc. nicht auf einen Blick erkennbar war.