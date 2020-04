Rektor der Medizin Uni Graz"Wir müssen das System langsam wieder hochfahren"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

© Juergen Fuchs

Herr Rektor, wie geht es Ihnen, wie geht es der Medizin Universität Graz?

HELLMUT SAMONIGG: Was mich betrifft, ist das nicht so wichtig. Ich arbeite hier im Rektorat weitgehend alleine oder im Homeoffice, die Mitarbeiter sind im Homeoffice. Es geht überraschend gut, allerdings ist man durch die vielen und langen Sitzungen belastet. Ich bin da im Kristenstab der Landesregierung, wir halten die Mitarbeiter ständig am Laufenden ...