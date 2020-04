Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Ostersonntag und Ostermontag 1945 wurde Graz von der letzten Welle der alliierten Bombardierungen überrollt.

© Steiermärkisches Landesarchiv

Die Osterfeiertage des heurigen Jahres werden sich in das kollektive Gedächtnis einschreiben. Bei uns hat niemand, der nicht an die 80 Jahre alt ist, ein so außergewöhnliches Osterfest erlebt, getragen nicht vom gemeinsamen Erleben großer religiöser oder profaner Feiern, sondern von einer durch die notwendige und sinnvolle körperliche Distanz erzwungenen Rückbesinnung auf sich selbst und auf das allernächste Umfeld.