Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Zahl der an Grippe erkrankten Steirer ist nun deutlich gesunken. In der Vorwoche auf 95 Fälle. Nur im Jänner waren es noch weniger.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Die Grippewelle ebbt in der Steiermark weiter ab. So sind in der Vorwoche der ÖGK Landesstelle Steiermark 95 Fälle von echter Grippe gemeldet worden. Nur im Jänner waren es weniger (46).

Die Woche zuvor waren es noch 147 Fälle.