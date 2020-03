In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Boris Ocko ist einer der vielen Lkw-Fahrer, die aktuell die Versorgung aufrechterhalten, damit Ware in die Geschäfte kommt. Er fühlt sich nicht genug wertgeschätzt.

© KK

In den nördlichen Ländern sind Lkw-Fahrer tatsächlich die Helden der Landstraße, hierzulande fehlt die Wertschätzung. Das empfindet zumindest Boris Ocko so – und der 51-Jährige muss es wissen. Im Oktober sind es bereits 30 Jahre, die Ocko seinem Beruf als Lkw-Fahrer nachgeht. Dabei hat es den gebürtigen Deutschen eher zufällig in die Branche verschlagen. Eigentlich wollte Ocko Friseur werden, eine Lehre zum Krankenpfleger brach er ab. Und probierte es mit dem 1986 neu geschaffenen Lehrberuf des Berufskraftfahrers – als einer der ersten. 2000 beendete er die Ausbildung.