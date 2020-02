Samstagvormittag entsorgte ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Weiz die Asche seines Heizofens in einem Waldstück. Das trockene Laub geriet in Brand.

© Freiwillige Feuerwehr Puch bei Weiz

Gegen 08.30 Uhr reinigte der 61-Jährige in Ilztal im Bezirk Weiz seinen Heizofen und brachte die Asche in einer Scheibtruhe zu einem angrenzenden Waldstück. Laut den Angaben des Oststeirers hätten sich in der Asche noch zwei Glutstücke befunden.