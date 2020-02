In einem Ferienhaus in Mitterberg-St. Martin verbrühte sich Dienstagabend ein deutsches Urlauberkind beide Beine. Der alarmierte Rettungshubschrauber konnte mit ihr jedoch nur bis Radstadt fliegen - weil das Wetter zu schlecht wurde.

C14 konnte wegen schlechten Wetters nicht bis zum Spital in Schwarzach fliegen © KLZ/Eder

Schwierig gestaltete sich Dienstagabend die Rettung eines Urlauberkindes aus Deutschland. Das zwölfjährige Mädchen hatte sich in einem Ferienhaus in Mitterberg-St. Martin (Bezirk Liezen) mit heißem Wasser an beiden Beinen verbrüht.