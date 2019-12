Unfall in der Nacht auf Donnerstag, Fahrzeug hatte sich überschlagen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© BFV Liezen / Schlüßlmayr

In der Nacht auf den 5. Dezember ereignete sich auf der L712, Höhe Moosheim im Bezirk Liezen, ein schwerer Verkehrsunfall. Der Lenker eines Kleinbus kam in Fahrtrichtung Öblarn von der Landesstraße ab und überschlug sich in Folge mit dem Fahrzeug, ehe der Bus seitlich zu liegen kam. Der Lenker wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt, gegen 23:11 Uhr verständigte das Rote Kreuz die Bereichswarnzentrale zur Menschenrettung.