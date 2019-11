Facebook

Nach der Befragung der Angeklagten waren am neunten Tag erste Zeugen am Wort. Unter ihnen der verurteilte Prediger Mirsad Omerovic (Ebu Tejma), der unter strengster Bewachung aus der Haftanstalt Stein vorgeführt wurde, wo er eine 20-jährige Haftstrafe absitzt. Er wurde mit Gesprächen über den nun Erstangeklagten konfrontiert. "Ich kann mich an nichts erinnern", war alles, was er als Zeuge dazu zu sagen hatte.