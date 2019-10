Facebook

Schmerzhafter Sturz eines Sechsjährigen. © Jürgen Fuchs

Es passierte am Sonntagnachmittag im Hinterhof einer Siedlungsanlage in Leoben. Der Sechsjährige war mit seinem Kinderfahrrad unterwegs, fuhr über die feuchte Wiese und kam dort so unglücklich zu Sturz, dass sich der Bremshebel seines Rades durch die Hose hindurch in seinen rechten Oberschenkel bohrte.