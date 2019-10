Facebook

In einer Rechtskurve geriet die Maschine zu Sturz. © Gerken & Ernst - Fotolia

Sie nutzen den traumhaften Sonntag für eine Ausfahrt mit dem Motorrad. Doch die Tour sollte schmerzhaft im Krankenhaus enden. Am frühen Nachmittag fuhr ein 52-jähriger Biker aus Ungarn mit seinem Motorrad auf einer Gemeindestraße von St. Jakob im Walde kommend in Richtung Rettenegg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). In einer Rechtskurve kam er - so mutmaßt die Polizei - aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Sturz. Er und seine 55-jährige Sozia, die auch aus Ungarn kommt, schlitterten mit dem Motorrad über die Straße.