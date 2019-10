Facebook

Die Grazer Polizei hat einen Raubüberfall, der am 21. August auf einen 39 Jahre alten Grazer verübt worden ist, nun aufgeklärt. Die beiden Tatverdächtigen, zwei Grazer im Alter von 29 und 34 Jahren, wurden am Samstag festgenommen. Die beiden sind geständig, schieben aber einander die ausgeübte Gewalt gegenseitig in die Schuhe.