Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Gepp/Naturschutzbund

Die Temperaturen liegen in der Steiermark derzeit um bis zu 15 Grad über die für die Jahreszeit sonst typischen Werte. Das geht auch an Flora und Fauna nicht spurlos vorüber: „Man braucht ja nur in die Natur hinausgehen, jeder sieht es“, sagt Johannes Gepp. „Im Raum Eisenerz blüht etwa der Frühlingsenzian. Einzelexemplare kann es um diese Zeit geben, aber die jetzige Dichte ist bei dieser Enzianart schon enorm“, erläutert der Präsident vom Naturschutzbund Steiermark. Die Natur sei „verwirrt“.