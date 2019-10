Blutige Auseinandersetzung in der Grazer Griesgasse. Der Täter konnte untertauchen. Schon eine Stunde zuvor hatte es ebenfalls in der Griesgasse eine Messerattacke gegeben.

In Lokal in Graz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zweiter Einsatz für die Polizei in der Grazer Griesgasse © Jürgen Fuchs

Blutig endete ein Raufhandel Sonntagfrüh in einem Lokal in der Grazer Griesgasse. Ein vorerst unbekannter Täter soll im Zuge eines Gerangels einem in Graz wohnhaften Nigerianer (35) mit einer Bierflasche mehrmals auf den Kopf geschlagen haben - als die Flasche zerbrach, fügte er ihm auch noch Verletzungen unbestimmten Grades im Wangen- und Kopfbereich zu.