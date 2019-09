Häftling soll Zellengenossen in der Karlau schwere Stichverletzung zugefügt haben. Angeklagter: "Er ist auf die Messerklinge gefallen." Urteil nicht rechtskräftig.

Prozess in Graz

Tatort Karlau © Juergen Fuchs

Eine Messerstecherei in der Grazer Justizanstalt Karlau ist am Dienstag im Straflandesgericht im Mittelpunkt gestanden. Ein Georgier musste sich wegen versuchten Mordes verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, einem Zellengenossen ein Messer in den Bauch gerammt zu haben. "Er ist auf die Messerklinge gefallen", lautete die Rechtfertigung des Beschuldigten, der strengstens bewacht wurde.