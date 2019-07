Zwei junge Männer haben in Graz und der Südost-/Oststeiermark reichlich Ecstasy sowie mehrere Kilogramm Cannabiskraut verkauft. Festnahme, Anzeigen.

Polizei © Juergen Fuchs

Ein 22-jähriger Afghane aus Graz und ein 23-jähriger Südoststeirer sollen in der Landeshauptstadt bzw. in der Südoststeiermark und in Hartberg-Fürstenfeld seit 2018 Drogen im Wert von mehreren Zehntausend Euro verkauft haben.