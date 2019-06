Prozess in Graz

Es war nicht das erste Mal, dass der Häftling ausrastete. Er ist mehr als amtsbekannt: „Wir wussten, dass er ein Schwieriger ist und er nicht gleich mitgehen wird“, erinnert sich ein Justizwachebeamter vor Gericht. Er spricht über den Fall eines 32-jährigen, mehrfach vorbestraften Algeriers in der Justizanstalt Graz-Karlau. Im Dezember sollte der Häftling von dort aus nach Stein transportiert werden. „Er wollte aber nicht mitfahren, weil sein Fernseher fehlte“, erklärt der Beamte am Mittwoch am Straflandesgericht Richterin Elisabeth Juschitz, „da begann dann schon die Diskutiererei.“