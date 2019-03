Facebook

Kurz vor 1.00 Uhr wurden Polizisten zu einem Raufhandel mit mehreren Beteiligten in die Elisabethinergasse gerufen. Dort eingetroffen nahmen die Beamten eine Ansammlung von Personen am Gehsteig wahr, wobei ein 19-jähriger Afghane aus Graz am Boden lag, und eine 18-jährige Grazerin einen 20-jährigen Afghanen (ohne aufrechten Wohnsitz) gerade an der Weste zurückhielt.

Ersterhebungen ergaben, dass der 20-Jährige zuvor eine im Kreuzungsbereich Elisabethinergasse/Prankergasse zu Sturz gekommene Frau attackiert haben soll, als diese am Boden lag. Dabei soll der 20-Jährige der bislang Unbekannten einmal mitten ins Gesicht getreten haben, woraufhin Passanten zu Hilfe kamen. Auch diese attackierte der 20-Jährige, wobei er einen 53-Jährigen sowie eine 22-Jährige durch Faustschläge ins Gesicht leicht verletzte. Auch der 19-Jährige wurde bei einem Sturz leicht am Kopf verletzt.

Zeugen

Mehrere Zeugen belasteten den 20-Jährigen hinsichtlich der Körperverletzungen, weshalb sich dieser während der Amtshandlung zunehmend aggressiv zeigte und versuchte, Zeugen sowie Opfer zu attackieren. Polizisten nahmen den 20-Jährigen schließlich fest. Er zeigte sich bisher nicht geständig und gab an, sich an nichts mehr erinnern zu können.

Einen Alkotest verweigerte der 20-Jährige, bei ihm wurden jedoch Hinweise auf Suchtmittelkonsum festgestellt. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Bisherige Erhebungen brachten keine Erkenntnisse über jene Frau, welche mit einem Fußtritt attackiert wurde. Die Polizei sucht daher nach Hinweisen. Mehrere Zeugen beschrieben die Frau wie folgt: 18 bis 25 Jahre alt, zwischen 150 bis 160 Zentimeter groß, sehr schlank, blonde lange Haare zu einem Zopf zusammengebunden, zum Tatzeitpunkt stark geschminkt, Bauchnabel-Piercing (sie trug ein bauchfreies T-Shirt), bosnisch-kroatischer Akzent.

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße, 059133/6585, erbeten.