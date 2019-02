Echt scharf!Grazer unter den Top 3 der weltbesten Chili-Saucen-Produzenten

„Hot Pepper Awards“ in den USA: Chili-Sauce von Thomas Hlatky überzeugte die Jury in gleich zwei Kategorien.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Hlatky landete als einziger Österreicher in den Top-Rängen. © Susanne Hassler

Es ist der bislang größte Erfolg des 27-Jährigen, der erst Mitte 2016 mit der professionellen Produktion der scharfen Gourmetsauce begonnen hat. Heute vertreibt er unter dem Label „Tommy’s Hot Stuff“ österreichweit bereits an die 500 Fläschchen pro Monat. „Tommy’s Death Shot“ ist vor allem in Feinkostläden zu finden sowie in der Top-Gastronomie und jüngst auch als offizielle „Hot Sauce“ bei Österreichs größtem Punkrock-Festival „SBÄM“.