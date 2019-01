Facebook

So präsentiert sich Mariazell am Dienstagmorgen © Webcam mariazell.at

Die Steiermark, ein Land der Extreme: Minus 17,1 Grad wurden Dienstagfrüh an der offiziellen Wetterstation in Mariazell gemessen. Das ist auch die tiefste Temperatur in den letzten 24 Stunden in Österreich. Gleichzeitig befindet sich in Graz-Straßgang die Wetterstation mit dem höchsten Messwert: minus 1,4 Grad sind dennoch ziemlich kalt.