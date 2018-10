Facebook

© Fuchs Jürgen

Der südföhnige Wind in der Höhe bleibt uns auch am Mittwoch erhalten. Gleichzeitig steigt jedoch der Luftdruck an und die einströmenden Luftmassen sind etwas trockener. Deshalb darf man in der Steiermark durchaus mit freundlichem Wetter rechnen und nach der Auflösung einiger Nebel- oder Hochnebelbänke scheint tagsüber sogar für längere Zeit die Sonne vom Himmel.