Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch auf der Turracher Höhe im Grenzgebiet zwischen Steiermark und Kärnten war es Dienstagfrüh weiß © Webcam Bergfex.at

Nicht zum ersten Mal in diesem Herbst trugen die Berge in der Obersteimark Dienstagfrüh ein Winterkleid. In der Nacht schneite es im Ennstal, Ausseerland, im oberen Murtal und im Osten bis ins Präbichl-Gebiet und Semmering/Stuhleck auf bis zu 1500 Meter Seehöhe herab. Sogar am Schöckl hatte es Dienstagfrüh um 7 Uhr nur 0 Grad.

Mehr zum Thema Chronik Planai investiert 40 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren