Ein 12-jähriger Bursche stürzte am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrrad in den Garben. Er wurde schwer verletzt.

© Jürgen Fuchs

Ein 12-Jähriger stürzte mit seinem Fahrrad am Dienstagnachmittag über eine Böschung. Der Bursch dürfte etwas ins Auge bekommen haben, wodurch es zu dem Sturz kam. Er erlitt schwere Verletzungen an der Schulter und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie Graz geflogen werden.