Auf dem Weg ins Krankenhaus schoss Clemens Humeniuk noch dieses eindrucksvolle Foto © Humeniuk

Eigentlich war er am Donnerstag nur auf seiner ganz normalen "Gewitterrunde" - wie sie der Grazer Fotograf und "Stormchaser" (Gewitterjäger) Clemens Humeniuk eben macht, wenn irgendwo ein Unwetter heraufzieht und er es in möglichst spektakulären Bildern festhalten will. Doch dieses wird er nicht so schnell vergessen: Rund zehn Meter von ihm entfernt schlug ein Blitz ein - "ein Mörder-Klescher" wie er sagt.

