Schwacher Tiefdruckeinfluss mit warmer Luft prägt am Dienstag das steirische Wettergeschehen. Die Temperaturen erreichen bis zu 31 Grad Celsius, in der Obersteiermark drohen heftige Gewitter.

Sonnige Aussichten am Dienstag © Jürgen Fuchs

Im Grunde genommen ist eine Zweiteilung des Wetters zu erwarten: In der Obersteiermark zeigt sich das Wetter trotz Sonne labil und anfällig für heftige Gewitter. Örtlich besteht sogar Unwettergefahr.

Speziell in der zweiten Tageshälfte drohen örtlich heftige Gewitter. Sie können mit Platzregen, Hagel und Sturmböen einhergehen.

Meist trockenes, sonniges und stellenweise richtig heißes Wetter herrscht am Dienstag dagegen in der Südsteiermark. "Das schöne Wetter eignet sich auf jeden Fall zum Baden an einem See und auch die Landwirte bekommen trockenes Heu", merkt der Wetterfachmann Werner Troger an.

Die Frühtemperaturen liegen zwischen 13 und 18 Grad, die Höchstwerte liegen bei hochsommerlichen 24 bis 31 Grad Celsius - mit den höchsten Werten in der Südoststeiermark.