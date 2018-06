Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Für den Prozess gegen 17 Angehörige der Identitären Bewegung am Landesgericht Graz wurden die Termine bekanntgegeben. Das verfahren wegen Verhetzung und krimineller Vereinigung beginnt am 4. Juli.

© APA/HANS PUNZ

Die Verhandlungstermine für den Prozess gegen 17 Angehörige der "Identitären Bewegung Österreichs" am Landesgericht Graz stehen fest. Auftakt zur Verhandlung ist Mittwoch, der 4. Juli. Fortgesetzt wird am Freitag (6. Juli), in den darauf folgenden Woche wird täglich von Montag bis Freitag verhandelt (9. bis 13., 16. bis 20. und 23. bis 27. Juli). Außerdem sind der Montag und Dienstag, 30. bzw. 31. Juli, als Verhandlungstermine im Großen Schwurgerichtssaal reserviert.