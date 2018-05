Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

© Juergen Fuchs

Für den hauchdünnen Schriftzug „Jo Gartner“ direkt hinter dem Formel 1-Cockpit bleiben nur wenige Millimeter Platz. Um die Lackierung zu finalisieren, benötigt Karlheinz Hammer eine äußert ruhige Hand. „Bevor ich den Pinsel in den Lack eintauche, muss ich ihn mit Niveacreme zuspitzen. Sonst wird das nichts mit den feinen Linien“, schildert der Bärnbacher. Der 61-Jährige sitzt im Werks-zimmer seiner Wohnung. Arbeitet mit Seelenruhe an einem weiteren Renner für seine Sammlung. Das Unglaubliche begreift man erst, wenn man einen Boliden in Händen hält: Ob Tyrrell, Ferrari, McLaren, Lotus – die Modelle im Maßstab 1:20 wiegen allesamt nur wenige Gramm, fertigt sie Hammer doch aus 3-Stern-Papier.

