© sebra - stock.adobe.com

Während Tausende steirische Kinder und Jugendliche den Start der Sommerferien kaum mehr erwarten können, steckt die Verwaltung mitten in den Vorbereitungen für das Schuljahr 2019/2020. Und erneut sind infolge geburtenschwacher Jahrgänge die Schülerzahlen rückläufig – was sich wiederum negativ auf die Lehrerdienstpostenpläne unserer Schulen auswirkt. Wie man im Ressort von Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) bestätigt, bedeutet der Rückgang um 557 Schüler heuer rechnerisch den Verlust von 70,5 Dienstposten an den Pflichtschulen. Davon betroffen seien vor allem die Neuen Mittelschulen.